Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Chill Girl (CHILLGIRL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Chill Girl (CHILLGIRL) informācija

Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://chillgirl.xyz

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 46.74K
$ 46.74K
$ 46.74K$ 46.74K
Kopējais apjoms:
$ 998.91M
$ 998.91M$ 998.91M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.91M
$ 998.91M$ 998.91M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 46.74K
$ 46.74K
$ 46.74K$ 46.74K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00618851
$ 0.00618851$ 0.00618851
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00002585
$ 0.00002585$ 0.00002585
Pašreizējā cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Chill Girl (CHILLGIRL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHILLGIRL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHILLGIRL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHILLGIRL tokenomiku, uzzini CHILLGIRL tokena reāllaika cenu!

CHILLGIRL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHILLGIRL? Mūsu CHILLGIRL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.