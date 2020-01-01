Chill Drone (CHONE) tokenomika
In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out.
While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.”
Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome.
Chill Drone (CHONE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Chill Drone (CHONE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Chill Drone (CHONE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Chill Drone (CHONE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CHONE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CHONE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CHONE tokenomiku, uzzini CHONE tokena reāllaika cenu!
CHONE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHONE? Mūsu CHONE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.