BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Chili Coin cena šodien ir 0.00074461 USD. Seko līdzi reāllaika CHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CHI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Chili Coin cena šodien ir 0.00074461 USD. Seko līdzi reāllaika CHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CHI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CHI

CHI Cenas informācija

Kas ir CHI

CHI Tehniskais dokuments

CHI Oficiālā tīmekļa vietne

CHI Tokenomika

CHI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Chili Coin logotips

Chili Coin Cena (CHI)

Nav sarakstā

1 CHI uz USD reāllaika cena:

$0.00074461
$0.00074461$0.00074461
-2.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Chili Coin (CHI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:00 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00074391
$ 0.00074391$ 0.00074391
24h zemākā
$ 0.00077805
$ 0.00077805$ 0.00077805
24h augstākā

$ 0.00074391
$ 0.00074391$ 0.00074391

$ 0.00077805
$ 0.00077805$ 0.00077805

$ 0.00131437
$ 0.00131437$ 0.00131437

$ 0.00074391
$ 0.00074391$ 0.00074391

--

-2.80%

-10.28%

-10.28%

Chili Coin (CHI) reāllaika cena ir $0.00074461. Pēdējo 24 stundu laikā CHI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00074391 līdz augstākajai $ 0.00077805, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CHI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00131437, savukārt zemākā - $ 0.00074391.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CHI ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -2.80% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Chili Coin (CHI) tirgus informācija

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

--
----

$ 74.46M
$ 74.46M$ 74.46M

5.88B
5.88B 5.88B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Pašreizējais Chili Coin tirgus maksimums ir $ 4.38M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CHI apjoms apgrozībā ir 5.88B ar kopējo apjomu 100000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 74.46M.

Chili Coin (CHI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Chili Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Chili Coin uz USD bija $ -0.0002373807.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Chili Coin uz USD bija $ -0.0001877384.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Chili Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.80%
30 dienas$ -0.0002373807-31.87%
60 dienas$ -0.0001877384-25.21%
90 dienas$ 0--

Kas ir Chili Coin (CHI)?

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Chili Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Chili Coin (CHI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Chili Coin (CHI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Chili Coin prognozes.

Apskati Chili Coin cenas prognozi!

CHI uz vietējām valūtām

Chili Coin (CHI) tokenomika

Chili Coin (CHI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CHI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Chili Coin (CHI)

Kāda ir Chili Coin (CHI) vērtība šodien?
Reāllaika CHI cena USD ir 0.00074461 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CHI uz USD cena?
Pašreizējā CHI uz USD cena ir $ 0.00074461. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Chili Coin tirgus maksimums?
CHI tirgus maksimums ir $ 4.38M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CHI apjoms apgrozībā?
CHI apjoms apgrozībā ir 5.88B USD.
Kāda bija CHI vēsturiski augstākā cena?
CHI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00131437 USD apmērā.
Kāda bija CHI vēsturiski zemākā cena?
CHI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00074391 USD.
Kāds ir CHI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CHI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CHI šogad kāps augstāk?
CHI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CHI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:25:00 (UTC+8)

Chili Coin (CHI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,083.00
$101,083.00$101,083.00

-2.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,260.37
$3,260.37$3,260.37

-7.03%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.56
$153.56$153.56

-4.90%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2007
$2.2007$2.2007

-3.56%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,083.00
$101,083.00$101,083.00

-2.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,260.37
$3,260.37$3,260.37

-7.03%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2007
$2.2007$2.2007

-3.56%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.56
$153.56$153.56

-4.90%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16235
$0.16235$0.16235

-0.96%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.3876
$3.3876$3.3876

+2,158.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17982
$0.17982$0.17982

+1,072.22%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06187
$0.06187$0.06187

+75.36%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%