BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika Children Of The Sky cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika COTS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COTS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Children Of The Sky cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika COTS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COTS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COTS

COTS Cenas informācija

Kas ir COTS

COTS Oficiālā tīmekļa vietne

COTS Tokenomika

COTS Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Children Of The Sky logotips

Children Of The Sky Cena (COTS)

Nav sarakstā

1 COTS uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Children Of The Sky (COTS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:51:31 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

-15.22%

-15.22%

Children Of The Sky (COTS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā COTS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COTS visu laiku augstākā cena ir $ 0.01772925, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COTS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par 0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Children Of The Sky (COTS) tirgus informācija

$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K

--
----

$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K

999.53M
999.53M 999.53M

999,530,139.752921
999,530,139.752921 999,530,139.752921

Pašreizējais Children Of The Sky tirgus maksimums ir $ 13.25K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. COTS apjoms apgrozībā ir 999.53M ar kopējo apjomu 999530139.752921. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 13.25K.

Children Of The Sky (COTS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Children Of The Sky uz USD bija $ 0.0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Children Of The Sky uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Children Of The Sky uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Children Of The Sky uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0.00.00%
30 dienas$ 0-36.83%
60 dienas$ 0-98.85%
90 dienas$ 0--

Kas ir Children Of The Sky (COTS)?

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Children Of The Sky (COTS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Children Of The Sky cenas prognoze (USD)

Kāda būs Children Of The Sky (COTS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Children Of The Sky (COTS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Children Of The Sky prognozes.

Apskati Children Of The Sky cenas prognozi!

COTS uz vietējām valūtām

Children Of The Sky (COTS) tokenomika

Children Of The Sky (COTS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COTS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Children Of The Sky (COTS)

Kāda ir Children Of The Sky (COTS) vērtība šodien?
Reāllaika COTS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COTS uz USD cena?
Pašreizējā COTS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Children Of The Sky tirgus maksimums?
COTS tirgus maksimums ir $ 13.25K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COTS apjoms apgrozībā?
COTS apjoms apgrozībā ir 999.53M USD.
Kāda bija COTS vēsturiski augstākā cena?
COTS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01772925 USD apmērā.
Kāda bija COTS vēsturiski zemākā cena?
COTS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir COTS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COTS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai COTS šogad kāps augstāk?
COTS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COTS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:51:31 (UTC+8)

Children Of The Sky (COTS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,112.83
$102,112.83$102,112.83

-1.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,338.49
$3,338.49$3,338.49

-4.81%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.90
$156.90$156.90

-2.83%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2452
$2.2452$2.2452

-1.61%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,112.83
$102,112.83$102,112.83

-1.03%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,338.49
$3,338.49$3,338.49

-4.81%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.90
$156.90$156.90

-2.83%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2452
$2.2452$2.2452

-1.61%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16455
$0.16455$0.16455

+0.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.27908
$0.27908$0.27908

+1,719.29%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7822
$1.7822$1.7822

+1,088.13%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000190
$0.000000000190$0.000000000190

+120.93%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%