CHEXBACCA (CHEXBACCA) tokenomika

CHEXBACCA (CHEXBACCA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CHEXBACCA (CHEXBACCA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

CHEXBACCA (CHEXBACCA) informācija

THE $CHEX HOLDERS MEMECOIN! 🏝️😎 Welcome to the ultimate destination for the $CHEX holders! We've got you covered with the latest memes and everything social media has to offer! Say hello to the ultimate memecoin experience while enjoying your $CHEX bag on our private island! 🍹

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://chexbacca.com/
Tehniskais dokuments:
https://chexbacca.com/#about

CHEXBACCA (CHEXBACCA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CHEXBACCA (CHEXBACCA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 279.16K
$ 279.16K$ 279.16K
Kopējais apjoms:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 279.16K
$ 279.16K$ 279.16K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00146075
$ 0.00146075$ 0.00146075
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00027921
$ 0.00027921$ 0.00027921

CHEXBACCA (CHEXBACCA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CHEXBACCA (CHEXBACCA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHEXBACCA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHEXBACCA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHEXBACCA tokenomiku, uzzini CHEXBACCA tokena reāllaika cenu!

CHEXBACCA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHEXBACCA? Mūsu CHEXBACCA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.