CHELON (CHELON) tokenomika
CHELON (CHELON) informācija
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏
- In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration.
- TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump.
- Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China.
Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma.
Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564
So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together.
AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
CHELON (CHELON) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CHELON (CHELON) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CHELON (CHELON) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CHELON (CHELON) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CHELON tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CHELON tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CHELON tokenomiku, uzzini CHELON tokena reāllaika cenu!
CHELON cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHELON? Mūsu CHELON cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.