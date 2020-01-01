ChatGPT Cat (YARNCAT) tokenomika
ChatGPT Cat (YARNCAT) informācija
$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts.
$YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.
ChatGPT Cat (YARNCAT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ChatGPT Cat (YARNCAT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ChatGPT Cat (YARNCAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ChatGPT Cat (YARNCAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais YARNCAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu YARNCAT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti YARNCAT tokenomiku, uzzini YARNCAT tokena reāllaika cenu!
YARNCAT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas YARNCAT? Mūsu YARNCAT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.