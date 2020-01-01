Charlotte Fang (REMILIA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Charlotte Fang (REMILIA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Charlotte Fang (REMILIA) informācija

REMILIA is an Ethereum token inspired by the conglomeration behind the MiLady NFT series. It is the FIRST Remilia token ever, on any network, on any chain, predating the copycats that came after it. ​ And now, it has become BETTER. REMILIA has been taken over by the community, ensuring an honest, fair and transparent governance guided by a common goal and united by a shared spirit. With newfound vigor, REMILIA is set to position itself as THE ONLY token of its kind worthy of the name.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.remilia.life/

Charlotte Fang (REMILIA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Charlotte Fang (REMILIA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 16.82K
$ 16.82K
Kopējais apjoms:
$ 690.00
$ 690.00
Apjoms apgrozībā:
$ 690.00
$ 690.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 16.82K
$ 16.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 663.27
$ 663.27
Visu laiku zemākā cena:
$ 16.24
$ 16.24
Pašreizējā cena:
$ 24.38
$ 24.38

Charlotte Fang (REMILIA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Charlotte Fang (REMILIA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais REMILIA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu REMILIA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti REMILIA tokenomiku, uzzini REMILIA tokena reāllaika cenu!

REMILIA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas REMILIA? Mūsu REMILIA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.