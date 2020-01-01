Charles the Chad (CHAD) tokenomika

Charles the Chad (CHAD) informācija

Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit.

His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt.

Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://charlesthechad.com/

Charles the Chad (CHAD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Charles the Chad (CHAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03519658
$ 0.03519658$ 0.03519658
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00152588
$ 0.00152588$ 0.00152588
Pašreizējā cena:
$ 0.00244118
$ 0.00244118$ 0.00244118

Charles the Chad (CHAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Charles the Chad (CHAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CHAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CHAD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CHAD tokenomiku, uzzini CHAD tokena reāllaika cenu!

CHAD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHAD? Mūsu CHAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.