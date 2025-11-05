BiržaDEX+
Papildinformācija par IONX

IONX Cenas informācija

Kas ir IONX

IONX Oficiālā tīmekļa vietne

IONX Tokenomika

IONX Cenas prognoze

Charged Particles logotips

Charged Particles Cena (IONX)

Nav sarakstā

1 IONX uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Charged Particles (IONX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:34:48 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) Cenas informācija (USD)

Charged Particles (IONX) reāllaika cena ir $0.00102488. Pēdējo 24 stundu laikā IONX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00102101 līdz augstākajai $ 0.00119408, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IONX visu laiku augstākā cena ir $ 2.75, savukārt zemākā - $ 0.00082139.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IONX ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par -14.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.40% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Charged Particles (IONX) tirgus informācija

Pašreizējais Charged Particles tirgus maksimums ir $ 81.87K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IONX apjoms apgrozībā ir 79.88M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 102.50K.

Charged Particles (IONX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Charged Particles uz USD bija $ -0.000167888579008364.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Charged Particles uz USD bija $ -0.0003321328.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Charged Particles uz USD bija $ -0.0003507199.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Charged Particles uz USD bija $ -0.000295298247562479.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000167888579008364-14.07%
30 dienas$ -0.0003321328-32.40%
60 dienas$ -0.0003507199-34.22%
90 dienas$ -0.000295298247562479-22.36%

Kas ir Charged Particles (IONX)?

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Charged Particles (IONX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Charged Particles cenas prognoze (USD)

Kāda būs Charged Particles (IONX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Charged Particles (IONX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Charged Particles prognozes.

Apskati Charged Particles cenas prognozi!

IONX uz vietējām valūtām

Charged Particles (IONX) tokenomika

Charged Particles (IONX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IONX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Charged Particles (IONX)

Kāda ir Charged Particles (IONX) vērtība šodien?
Reāllaika IONX cena USD ir 0.00102488 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IONX uz USD cena?
Pašreizējā IONX uz USD cena ir $ 0.00102488. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Charged Particles tirgus maksimums?
IONX tirgus maksimums ir $ 81.87K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IONX apjoms apgrozībā?
IONX apjoms apgrozībā ir 79.88M USD.
Kāda bija IONX vēsturiski augstākā cena?
IONX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.75 USD apmērā.
Kāda bija IONX vēsturiski zemākā cena?
IONX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00082139 USD.
Kāds ir IONX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IONX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IONX šogad kāps augstāk?
IONX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IONX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:34:48 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

