Reāllaika Chain Talk Daily cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CTD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CTD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Chain Talk Daily cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CTD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CTD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CTD

CTD Cenas informācija

Kas ir CTD

CTD Oficiālā tīmekļa vietne

CTD Tokenomika

CTD Cenas prognoze

Chain Talk Daily logotips

Chain Talk Daily Cena (CTD)

Nav sarakstā

1 CTD uz USD reāllaika cena:

$0.00013786
$0.00013786$0.00013786
-2.50%1D
mexc
USD
Chain Talk Daily (CTD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:34:42 (UTC+8)

Chain Talk Daily (CTD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00415884
$ 0.00415884$ 0.00415884

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-2.76%

-31.47%

-31.47%

Chain Talk Daily (CTD) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CTD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CTD visu laiku augstākā cena ir $ 0.00415884, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CTD ir mainījies par -0.40% pēdējā stundā, par -2.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Chain Talk Daily (CTD) tirgus informācija

$ 137.86K
$ 137.86K$ 137.86K

--
----

$ 137.86K
$ 137.86K$ 137.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Chain Talk Daily tirgus maksimums ir $ 137.86K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CTD apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 137.86K.

Chain Talk Daily (CTD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Chain Talk Daily uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Chain Talk Daily uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Chain Talk Daily uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Chain Talk Daily uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.76%
30 dienas$ 0-39.82%
60 dienas$ 0+62.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir Chain Talk Daily (CTD)?

At ChainTalkDaily, our mission is to empower individuals through high-quality educational content about cryptocurrency and blockchain technology. We believe that education is the foundation of informed decision-making in the crypto space.

We strive to break down complex concepts into digestible, engaging content that anyone can understand, regardless of their technical background. Our content spans topics like DeFi, NFTs, DAOs, stablecoins, Web3 wallets, and blockchain fundamentals. The CTD token serves as an access and engagement tool within our ecosystem, rewarding learners, granting access to exclusive content, and enabling community governance through future use cases.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Chain Talk Daily (CTD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Chain Talk Daily cenas prognoze (USD)

Kāda būs Chain Talk Daily (CTD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Chain Talk Daily (CTD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Chain Talk Daily prognozes.

Apskati Chain Talk Daily cenas prognozi!

CTD uz vietējām valūtām

Chain Talk Daily (CTD) tokenomika

Chain Talk Daily (CTD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CTD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Chain Talk Daily (CTD)

Kāda ir Chain Talk Daily (CTD) vērtība šodien?
Reāllaika CTD cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CTD uz USD cena?
Pašreizējā CTD uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Chain Talk Daily tirgus maksimums?
CTD tirgus maksimums ir $ 137.86K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CTD apjoms apgrozībā?
CTD apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija CTD vēsturiski augstākā cena?
CTD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00415884 USD apmērā.
Kāda bija CTD vēsturiski zemākā cena?
CTD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CTD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CTD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CTD šogad kāps augstāk?
CTD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CTD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Chain Talk Daily (CTD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

