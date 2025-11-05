BiržaDEX+
Reāllaika ChadFi cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CHADFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CHADFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CHADFI

CHADFI Cenas informācija

Kas ir CHADFI

CHADFI Tehniskais dokuments

CHADFI Oficiālā tīmekļa vietne

CHADFI Tokenomika

CHADFI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

ChadFi logotips

ChadFi Cena (CHADFI)

Nav sarakstā

1 CHADFI uz USD reāllaika cena:

$0.00027924
$0.00027924$0.00027924
-54.00%1D
mexc
USD
ChadFi (CHADFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:34:27 (UTC+8)

ChadFi (CHADFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174818
$ 0.00174818$ 0.00174818

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-54.02%

-60.14%

-60.14%

ChadFi (CHADFI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CHADFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CHADFI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00174818, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CHADFI ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -54.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -60.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ChadFi (CHADFI) tirgus informācija

$ 279.43K
$ 279.43K$ 279.43K

--
----

$ 279.43K
$ 279.43K$ 279.43K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais ChadFi tirgus maksimums ir $ 279.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CHADFI apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 279.43K.

ChadFi (CHADFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ChadFi uz USD bija $ -0.000328071276481952.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ChadFi uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ChadFi uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ChadFi uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000328071276481952-54.02%
30 dienas$ 0-72.98%
60 dienas$ 0-75.85%
90 dienas$ 0--

Kas ir ChadFi (CHADFI)?

ChadFi: Your All-in-One Crypto Trading Powerhouse

Follow Smart Money: Track what top traders and wallets are doing in real time.

Spot Opportunities: Get notified when a ticker is gaining momentum or social signals.

Stay Safe: ChadFi scans smart contracts to protect you from honeypots and scam tokens, ensuring every trade is secure.

Streamlined Analysis: Conduct technical, fundamental, and social research in seconds.

Learn and Improve: ChadFi interprets complex technical analysis and charting concepts in easily absorbable ways. Whether you’re a seasoned trader or just starting out, he helps you refine your skills and improve your setups.

SpoonFed Setups: Receive high-probability trade setups just before they break out, saving you from endless chart watching and scanning. Spend less time glued to the markets and more time living your life.

Execute with Precision: Leverage advanced trading tools like multiple take-profits, stop-loss orders, and other professional-grade features.

Trade Your Way: Customize your experience with ChadFi’s modular terminal, designed to adapt to your unique trading style and preferences.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ChadFi cenas prognoze (USD)

Kāda būs ChadFi (CHADFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ChadFi (CHADFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ChadFi prognozes.

Apskati ChadFi cenas prognozi!

CHADFI uz vietējām valūtām

ChadFi (CHADFI) tokenomika

ChadFi (CHADFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CHADFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ChadFi (CHADFI)

Kāda ir ChadFi (CHADFI) vērtība šodien?
Reāllaika CHADFI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CHADFI uz USD cena?
Pašreizējā CHADFI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ChadFi tirgus maksimums?
CHADFI tirgus maksimums ir $ 279.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CHADFI apjoms apgrozībā?
CHADFI apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija CHADFI vēsturiski augstākā cena?
CHADFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00174818 USD apmērā.
Kāda bija CHADFI vēsturiski zemākā cena?
CHADFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CHADFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CHADFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CHADFI šogad kāps augstāk?
CHADFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CHADFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:34:27 (UTC+8)

