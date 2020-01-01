Chad Coin (CHAD) tokenomika
Chad Coin (CHAD) informācija
Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!
Chad Coin (CHAD) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Chad Coin (CHAD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Chad Coin (CHAD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Chad Coin (CHAD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CHAD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CHAD tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CHAD tokenomiku, uzzini CHAD tokena reāllaika cenu!
CHAD cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CHAD? Mūsu CHAD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.