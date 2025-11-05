BiržaDEX+
Reāllaika CF Large Cap Index cena šodien ir 9.62 USD. Seko līdzi reāllaika LCAP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LCAP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par LCAP

LCAP Cenas informācija

Kas ir LCAP

LCAP Tehniskais dokuments

LCAP Oficiālā tīmekļa vietne

LCAP Tokenomika

LCAP Cenas prognoze

CF Large Cap Index logotips

CF Large Cap Index Cena (LCAP)

Nav sarakstā

1 LCAP uz USD reāllaika cena:

$9.64
$9.64
-6.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
CF Large Cap Index (LCAP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:24:52 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 9.25
$ 9.25
24h zemākā
$ 10.38
$ 10.38
24h augstākā

$ 9.25
$ 9.25

$ 10.38
$ 10.38

$ 13.34
$ 13.34

$ 9.25
$ 9.25

+1.94%

-6.81%

-13.95%

-13.95%

CF Large Cap Index (LCAP) reāllaika cena ir $9.62. Pēdējo 24 stundu laikā LCAP tika tirgots robežās no zemākās $ 9.25 līdz augstākajai $ 10.38, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LCAP visu laiku augstākā cena ir $ 13.34, savukārt zemākā - $ 9.25.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LCAP ir mainījies par +1.94% pēdējā stundā, par -6.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.95% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CF Large Cap Index (LCAP) tirgus informācija

$ 5.61M
$ 5.61M

--
--

$ 5.61M
$ 5.61M

582.53K
582.53K

582,526.4429670615
582,526.4429670615

Pašreizējais CF Large Cap Index tirgus maksimums ir $ 5.61M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. LCAP apjoms apgrozībā ir 582.53K ar kopējo apjomu 582526.4429670615. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.61M.

CF Large Cap Index (LCAP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CF Large Cap Index uz USD bija $ -0.703434334888945.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CF Large Cap Index uz USD bija $ -2.3971760540.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CF Large Cap Index uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CF Large Cap Index uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.703434334888945-6.81%
30 dienas$ -2.3971760540-24.91%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir CF Large Cap Index (LCAP)?

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CF Large Cap Index (LCAP) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

CF Large Cap Index cenas prognoze (USD)

Kāda būs CF Large Cap Index (LCAP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CF Large Cap Index (LCAP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CF Large Cap Index prognozes.

Apskati CF Large Cap Index cenas prognozi!

LCAP uz vietējām valūtām

CF Large Cap Index (LCAP) tokenomika

CF Large Cap Index (LCAP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LCAP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CF Large Cap Index (LCAP)

Kāda ir CF Large Cap Index (LCAP) vērtība šodien?
Reāllaika LCAP cena USD ir 9.62 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LCAP uz USD cena?
Pašreizējā LCAP uz USD cena ir $ 9.62. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CF Large Cap Index tirgus maksimums?
LCAP tirgus maksimums ir $ 5.61M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LCAP apjoms apgrozībā?
LCAP apjoms apgrozībā ir 582.53K USD.
Kāda bija LCAP vēsturiski augstākā cena?
LCAP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 13.34 USD apmērā.
Kāda bija LCAP vēsturiski zemākā cena?
LCAP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 9.25 USD.
Kāds ir LCAP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LCAP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai LCAP šogad kāps augstāk?
LCAP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LCAP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:24:52 (UTC+8)

CF Large Cap Index (LCAP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,102.86

$3,261.53

$153.51

$1.0004

$2.2002

