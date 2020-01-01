CERBEROGE (CERBER) tokenomika
CERBEROGE (CERBER) informācija
Welcome to the Cerberoge Solana Telegram Trading Bot documentation. This bot is designed to help you trade on the Solana blockchain through Telegram. Whether you're a novice or an experienced trader, our bot provides the tools you need to execute trades efficiently and effectively.
A Revolutionary Meme Coin on Solana CERBEROGE is not just another meme coin—it's a groundbreaking project set to revolutionize the Solana ecosystem and the broader crypto world. Inspired by the legendary three-headed dog, Cerberus, CERBEROGE brings together the power of three cutting-edge trading bots, each designed to deliver unparalleled performance and user experience. With CERBEROGE, you're not just investing in a token; you're investing in a suite of powerful tools that will redefine your trading strategies.
CERBEROGE (CERBER) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CERBEROGE (CERBER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CERBEROGE (CERBER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CERBEROGE (CERBER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CERBER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CERBER tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CERBER tokenomiku, uzzini CERBER tokena reāllaika cenu!
CERBER cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CERBER? Mūsu CERBER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.