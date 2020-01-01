CATO (CATO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CATO (CATO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
CATO (CATO) informācija

CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana.

We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users.

CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself.

We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://official.catodex.com/

CATO (CATO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CATO (CATO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 105.74K
Kopējais apjoms:
$ 300.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 172.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 184.43K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.15899
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00011972
Pašreizējā cena:
$ 0.00061477
CATO (CATO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CATO (CATO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CATO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CATO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CATO tokenomiku, uzzini CATO tokena reāllaika cenu!

CATO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CATO? Mūsu CATO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.