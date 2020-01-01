Cathena Gold (CGO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cathena Gold (CGO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cathena Gold (CGO) informācija

Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://knights-of-cathena.com/
Tehniskais dokuments:
https://litepaper.knights-of-cathena.com

Cathena Gold (CGO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cathena Gold (CGO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 33.50K
$ 33.50K$ 33.50K
Kopējais apjoms:
$ 109.66B
$ 109.66B$ 109.66B
Apjoms apgrozībā:
$ 12.44B
$ 12.44B$ 12.44B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 295.40K
$ 295.40K$ 295.40K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0001359
$ 0.0001359$ 0.0001359
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00000251
$ 0.00000251$ 0.00000251
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Cathena Gold (CGO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cathena Gold (CGO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CGO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CGO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CGO tokenomiku, uzzini CGO tokena reāllaika cenu!

CGO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CGO? Mūsu CGO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

