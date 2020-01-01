Catfish (CATFISH) tokenomika
Catfish (CATFISH) informācija
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition.
$CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
Catfish (CATFISH) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Catfish (CATFISH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Catfish (CATFISH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Catfish (CATFISH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CATFISH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CATFISH tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CATFISH tokenomiku, uzzini CATFISH tokena reāllaika cenu!
CATFISH cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CATFISH? Mūsu CATFISH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.