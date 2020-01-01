Cat Poop Joystick (N64) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cat Poop Joystick (N64), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Cat Poop Joystick (N64) informācija

Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://catpoopjoystick.xyz/

Cat Poop Joystick (N64) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cat Poop Joystick (N64) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.06K
Kopējais apjoms:
$ 999.93M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.93M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.06K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0019511
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Cat Poop Joystick (N64) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cat Poop Joystick (N64) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais N64 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu N64 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti N64 tokenomiku, uzzini N64 tokena reāllaika cenu!

N64 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas N64? Mūsu N64 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.