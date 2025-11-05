BiržaDEX+
Reāllaika cat in stool cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika COOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COOL cenas tendenci MEXC.Reāllaika cat in stool cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika COOL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati COOL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par COOL

COOL Cenas informācija

Kas ir COOL

COOL Oficiālā tīmekļa vietne

COOL Tokenomika

COOL Cenas prognoze

cat in stool logotips

cat in stool Cena (COOL)

Nav sarakstā

1 COOL uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
cat in stool (COOL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:51:04 (UTC+8)

cat in stool (COOL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

cat in stool (COOL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā COOL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. COOL visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā COOL ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

cat in stool (COOL) tirgus informācija

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,657,982.150585
997,657,982.150585 997,657,982.150585

Pašreizējais cat in stool tirgus maksimums ir $ 7.69K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. COOL apjoms apgrozībā ir 997.66M ar kopējo apjomu 997657982.150585. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.69K.

cat in stool (COOL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas cat in stool uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas cat in stool uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas cat in stool uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas cat in stool uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-33.70%
60 dienas$ 0-74.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir cat in stool (COOL)?

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

cat in stool (COOL) resurss

Oficiālā interneta vietne

cat in stool cenas prognoze (USD)

Kāda būs cat in stool (COOL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu cat in stool (COOL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa cat in stool prognozes.

Apskati cat in stool cenas prognozi!

COOL uz vietējām valūtām

cat in stool (COOL) tokenomika

cat in stool (COOL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par COOL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par cat in stool (COOL)

Kāda ir cat in stool (COOL) vērtība šodien?
Reāllaika COOL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā COOL uz USD cena?
Pašreizējā COOL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir cat in stool tirgus maksimums?
COOL tirgus maksimums ir $ 7.69K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir COOL apjoms apgrozībā?
COOL apjoms apgrozībā ir 997.66M USD.
Kāda bija COOL vēsturiski augstākā cena?
COOL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija COOL vēsturiski zemākā cena?
COOL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir COOL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu COOL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai COOL šogad kāps augstāk?
COOL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati COOL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:51:04 (UTC+8)

cat in stool (COOL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

