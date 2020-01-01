Cas9 (CRISPR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Cas9 (CRISPR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Cas9 (CRISPR) informācija

Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://crisprai.org/

Cas9 (CRISPR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Cas9 (CRISPR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 202.39K
$ 202.39K
Kopējais apjoms:
$ 999.97M
$ 999.97M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 202.39K
$ 202.39K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00928437
$ 0.00928437
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00020239
$ 0.00020239

Cas9 (CRISPR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Cas9 (CRISPR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CRISPR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CRISPR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CRISPR tokenomiku, uzzini CRISPR tokena reāllaika cenu!

CRISPR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CRISPR? Mūsu CRISPR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.