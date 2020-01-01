CargoX (CXO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CargoX (CXO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
CargoX (CXO) informācija

The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://cargox.io/
Tehniskais dokuments:
https://cargox.io/CargoX-Whitepaper.pdf

CargoX (CXO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CargoX (CXO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 27.72M
Kopējais apjoms:
$ 215.12M
Apjoms apgrozībā:
$ 167.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 35.67M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.523279
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.165762
CargoX (CXO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CargoX (CXO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CXO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CXO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CXO tokenomiku, uzzini CXO tokena reāllaika cenu!

CXO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CXO? Mūsu CXO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

