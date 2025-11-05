BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Carbon Emission Blockchain cena šodien ir 0.00604083 USD. Seko līdzi reāllaika CEB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CEB cenas tendenci MEXC.Reāllaika Carbon Emission Blockchain cena šodien ir 0.00604083 USD. Seko līdzi reāllaika CEB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CEB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CEB

CEB Cenas informācija

Kas ir CEB

CEB Oficiālā tīmekļa vietne

CEB Tokenomika

CEB Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Carbon Emission Blockchain logotips

Carbon Emission Blockchain Cena (CEB)

Nav sarakstā

1 CEB uz USD reāllaika cena:

$0.00604083
$0.00604083$0.00604083
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Carbon Emission Blockchain (CEB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:33:18 (UTC+8)

Carbon Emission Blockchain (CEB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00604083
$ 0.00604083$ 0.00604083
24h zemākā
$ 0.00604486
$ 0.00604486$ 0.00604486
24h augstākā

$ 0.00604083
$ 0.00604083$ 0.00604083

$ 0.00604486
$ 0.00604486$ 0.00604486

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00596147
$ 0.00596147$ 0.00596147

--

-0.06%

+0.11%

+0.11%

Carbon Emission Blockchain (CEB) reāllaika cena ir $0.00604083. Pēdējo 24 stundu laikā CEB tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00604083 līdz augstākajai $ 0.00604486, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CEB visu laiku augstākā cena ir $ 1.49, savukārt zemākā - $ 0.00596147.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CEB ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.06% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.11% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Carbon Emission Blockchain (CEB) tirgus informācija

$ 27.00K
$ 27.00K$ 27.00K

--
----

$ 60.41K
$ 60.41K$ 60.41K

4.47M
4.47M 4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Pašreizējais Carbon Emission Blockchain tirgus maksimums ir $ 27.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CEB apjoms apgrozībā ir 4.47M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 60.41K.

Carbon Emission Blockchain (CEB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Carbon Emission Blockchain uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Carbon Emission Blockchain uz USD bija $ -0.0007282057.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Carbon Emission Blockchain uz USD bija $ -0.0008992379.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Carbon Emission Blockchain uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.06%
30 dienas$ -0.0007282057-12.05%
60 dienas$ -0.0008992379-14.88%
90 dienas$ 0--

Kas ir Carbon Emission Blockchain (CEB)?

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Carbon Emission Blockchain (CEB) resurss

Oficiālā interneta vietne

Carbon Emission Blockchain cenas prognoze (USD)

Kāda būs Carbon Emission Blockchain (CEB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Carbon Emission Blockchain (CEB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Carbon Emission Blockchain prognozes.

Apskati Carbon Emission Blockchain cenas prognozi!

CEB uz vietējām valūtām

Carbon Emission Blockchain (CEB) tokenomika

Carbon Emission Blockchain (CEB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CEB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Carbon Emission Blockchain (CEB)

Kāda ir Carbon Emission Blockchain (CEB) vērtība šodien?
Reāllaika CEB cena USD ir 0.00604083 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CEB uz USD cena?
Pašreizējā CEB uz USD cena ir $ 0.00604083. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Carbon Emission Blockchain tirgus maksimums?
CEB tirgus maksimums ir $ 27.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CEB apjoms apgrozībā?
CEB apjoms apgrozībā ir 4.47M USD.
Kāda bija CEB vēsturiski augstākā cena?
CEB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.49 USD apmērā.
Kāda bija CEB vēsturiski zemākā cena?
CEB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00596147 USD.
Kāds ir CEB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CEB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CEB šogad kāps augstāk?
CEB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CEB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:33:18 (UTC+8)

Carbon Emission Blockchain (CEB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,167.84
$101,167.84$101,167.84

-1.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.76
$3,276.76$3,276.76

-6.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-4.34%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2140
$2.2140$2.2140

-2.98%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,167.84
$101,167.84$101,167.84

-1.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.76
$3,276.76$3,276.76

-6.57%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-4.34%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2140
$2.2140$2.2140

-2.98%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16254
$0.16254$0.16254

-0.84%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5644
$2.5644$2.5644

+1,609.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18998
$0.18998$0.18998

+1,138.46%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000163
$0.000000000163$0.000000000163

+89.53%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000662
$0.0000662$0.0000662

+61.46%