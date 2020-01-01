Capybara Nation (BARA) tokenomika
Capybara Nation (BARA) informācija
Capybara Nation merges the excitement of Web3 gaming with the simplicity of Telegram. Powered by cutting-edge blockchain technology, it makes decentralized gaming fun, accessible, and rewarding for everyone.
Leveraging Telegram’s massive user base, Capybara Nation is here to onboard the masses into Web3. The game combines strategic upgrades with community-driven gameplay, allowing players to earn in-game coins, level up their quest cards, and maximize profits. Invite friends to unlock special tasks and reap additional rewards, making collaboration the heart of the game.
Capybara Nation (BARA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Capybara Nation (BARA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Capybara Nation (BARA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Capybara Nation (BARA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BARA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BARA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BARA tokenomiku, uzzini BARA tokena reāllaika cenu!
BARA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BARA? Mūsu BARA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.