Capybara Memecoin (BARA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Capybara Memecoin (BARA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Capybara Memecoin (BARA) informācija

What is the project about? The Capybara Memecoin project is a fun and unique cryptocurrency centered around our favorite adorable rodent, the capybara! It aims to bring joy and laughter to the crypto world by combining the charm of capybaras with the excitement of meme culture. With Capybara Memecoin, investors can participate in a lighthearted and entertaining community while potentially earning rewards. Join us as we embark on a capybara-filled journey of memes, laughter, and financial exploration!

What makes your project unique? Our project stands out for its one-of-a-kind approach to the crypto world. Here's what makes Capybara Memecoin truly unique:

Capybara Fandom: We embrace the adoration for capybaras and leverage their popularity to create a vibrant community around our cryptocurrency. No other project focuses specifically on these lovable creatures.

Meme Culture Integration: We infuse the power of memes into the core of our project. By blending capybara cuteness with meme humor, we create an engaging and entertaining experience for our investors.

Joyful Atmosphere: Capybara Memecoin is all about spreading joy and laughter. We foster a positive and lighthearted environment where members can share memes, engage in fun activities, and celebrate the capybara spirit together.

History of your project. Capybara Memecoin: Born from passion and creativity, it combines capybara love, memes, and crypto. A vibrant community evolved, spreading laughter and potential rewards. The journey continues, leaving a unique mark in the crypto world.

What’s next for your project? What's next for Capybara Memecoin?

Community growth Enhanced features Partnerships Charitable initiatives Exchange listings Continued innovation

What can your token be used for? Capybara Memecoin has various uses within its ecosystem:

Trading Community engagement Rewards and incentives Exclusive access to capybara-themed content and merchandise

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://capybaracoin.space/

Capybara Memecoin (BARA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Capybara Memecoin (BARA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 67.65K
$ 67.65K$ 67.65K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01961517
$ 0.01961517$ 0.01961517
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00067649
$ 0.00067649$ 0.00067649

Capybara Memecoin (BARA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Capybara Memecoin (BARA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BARA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BARA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BARA tokenomiku, uzzini BARA tokena reāllaika cenu!

BARA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BARA? Mūsu BARA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.