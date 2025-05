Kas ir Capybara (CAPY)?

CapyBara (CAPY) is a meme-inspired Solana token designed to foster an engaged crypto community through humor, accessibility, and utility. The project leverages the popularity of capybaras to drive organic growth while integrating with major Solana DEXs like Jupiter and Pump Swap. CAPY aims to serve as a community-driven token with future plans including NFT integrations, interactive staking games, and charitable capybara-themed campaigns. It promotes transparency, fun, and user participation while maintaining a sustainable supply and an active presence on platforms like DexTools and DexScreener.

Capybara (CAPY) resurss Oficiālā interneta vietne