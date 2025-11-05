BiržaDEX+
Reāllaika CAPY cena šodien ir 0.00001144 USD. Seko līdzi reāllaika CAPY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CAPY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CAPY

CAPY Cenas informācija

Kas ir CAPY

CAPY Oficiālā tīmekļa vietne

CAPY Tokenomika

CAPY Cenas prognoze

CAPY logotips

CAPY Cena (CAPY)

Nav sarakstā

1 CAPY uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
CAPY (CAPY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:50:49 (UTC+8)

CAPY (CAPY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.66%

-5.71%

-18.86%

-18.86%

CAPY (CAPY) reāllaika cena ir $0.00001144. Pēdējo 24 stundu laikā CAPY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001081 līdz augstākajai $ 0.00001214, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CAPY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00165284, savukārt zemākā - $ 0.00001081.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CAPY ir mainījies par +0.66% pēdējā stundā, par -5.71% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CAPY (CAPY) tirgus informācija

Pašreizējais CAPY tirgus maksimums ir $ 11.44K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CAPY apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.44K.

CAPY (CAPY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CAPY uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CAPY uz USD bija $ -0.0000032616.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CAPY uz USD bija $ -0.0000015205.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CAPY uz USD bija $ -0.000007464821678791922.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.71%
30 dienas$ -0.0000032616-28.51%
60 dienas$ -0.0000015205-13.29%
90 dienas$ -0.000007464821678791922-39.48%

Kas ir CAPY (CAPY)?

$CAPY is a meme token inspired by the capybara — a super chill, social animal that’s popular online. This project isn’t about complicated tech or financial tricks; it’s all about community, fun, and internet culture. $CAPY uses humor and viral energy with a strong Spanish-speaking community backing it. The goal is to become a well-known meme icon and later release NFT collectibles to build a real sense of community.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CAPY (CAPY) resurss

Oficiālā interneta vietne

CAPY cenas prognoze (USD)

Kāda būs CAPY (CAPY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CAPY (CAPY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CAPY prognozes.

Apskati CAPY cenas prognozi!

CAPY uz vietējām valūtām

CAPY (CAPY) tokenomika

CAPY (CAPY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CAPY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CAPY (CAPY)

Kāda ir CAPY (CAPY) vērtība šodien?
Reāllaika CAPY cena USD ir 0.00001144 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CAPY uz USD cena?
Pašreizējā CAPY uz USD cena ir $ 0.00001144. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CAPY tirgus maksimums?
CAPY tirgus maksimums ir $ 11.44K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CAPY apjoms apgrozībā?
CAPY apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija CAPY vēsturiski augstākā cena?
CAPY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00165284 USD apmērā.
Kāda bija CAPY vēsturiski zemākā cena?
CAPY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001081 USD.
Kāds ir CAPY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CAPY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CAPY šogad kāps augstāk?
CAPY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CAPY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:50:49 (UTC+8)

CAPY (CAPY) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

