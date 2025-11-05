BiržaDEX+
Reāllaika Captain Kuma cena šodien ir 0.00577797 USD. Seko līdzi reāllaika KUMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati KUMA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par KUMA

KUMA Cenas informācija

Kas ir KUMA

KUMA Oficiālā tīmekļa vietne

KUMA Tokenomika

KUMA Cenas prognoze

Captain Kuma Cena (KUMA)

1 KUMA uz USD reāllaika cena:

$0.00577797
$0.00577797
-6.20%1D
Captain Kuma (KUMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Captain Kuma (KUMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
Captain Kuma (KUMA) reāllaika cena ir $0.00577797. Pēdējo 24 stundu laikā KUMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00552616 līdz augstākajai $ 0.00648979, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. KUMA visu laiku augstākā cena ir $ 0.01017393, savukārt zemākā - $ 0.00552616.

Īstermiņa veiktspējas ziņā KUMA ir mainījies par +1.90% pēdējā stundā, par -6.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -17.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Captain Kuma (KUMA) tirgus informācija

Pašreizējais Captain Kuma tirgus maksimums ir $ 5.20M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. KUMA apjoms apgrozībā ir 899.99M ar kopējo apjomu 899994369.2753474. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.20M.

Captain Kuma (KUMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Captain Kuma uz USD bija $ -0.000387054975507809.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Captain Kuma uz USD bija $ -0.0021268372.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Captain Kuma uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Captain Kuma uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000387054975507809-6.27%
30 dienas$ -0.0021268372-36.80%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Captain Kuma (KUMA)?

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Captain Kuma (KUMA) resurss

Captain Kuma cenas prognoze (USD)

Kāda būs Captain Kuma (KUMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Captain Kuma (KUMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Captain Kuma prognozes.

Apskati Captain Kuma cenas prognozi!

KUMA uz vietējām valūtām

Captain Kuma (KUMA) tokenomika

Captain Kuma (KUMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par KUMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Captain Kuma (KUMA)

Kāda ir Captain Kuma (KUMA) vērtība šodien?
Reāllaika KUMA cena USD ir 0.00577797 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā KUMA uz USD cena?
Pašreizējā KUMA uz USD cena ir $ 0.00577797. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Captain Kuma tirgus maksimums?
KUMA tirgus maksimums ir $ 5.20M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir KUMA apjoms apgrozībā?
KUMA apjoms apgrozībā ir 899.99M USD.
Kāda bija KUMA vēsturiski augstākā cena?
KUMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01017393 USD apmērā.
Kāda bija KUMA vēsturiski zemākā cena?
KUMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00552616 USD.
Kāds ir KUMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu KUMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai KUMA šogad kāps augstāk?
KUMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati KUMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

