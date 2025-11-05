BiržaDEX+
Reāllaika Captain Ethereum cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CAPTAIN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CAPTAIN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CAPTAIN

CAPTAIN Cenas informācija

Kas ir CAPTAIN

CAPTAIN Tehniskais dokuments

CAPTAIN Oficiālā tīmekļa vietne

CAPTAIN Tokenomika

CAPTAIN Cenas prognoze

Captain Ethereum Cena (CAPTAIN)

1 CAPTAIN uz USD reāllaika cena:

--
----
+6.10%1D
Captain Ethereum (CAPTAIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:33:10 (UTC+8)

Captain Ethereum (CAPTAIN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+6.19%

-10.43%

-10.43%

Captain Ethereum (CAPTAIN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CAPTAIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CAPTAIN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CAPTAIN ir mainījies par +0.48% pēdējā stundā, par +6.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Captain Ethereum (CAPTAIN) tirgus informācija

$ 37.94K
$ 37.94K$ 37.94K

--
----

$ 37.94K
$ 37.94K$ 37.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Captain Ethereum tirgus maksimums ir $ 37.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CAPTAIN apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 37.94K.

Captain Ethereum (CAPTAIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Captain Ethereum uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Captain Ethereum uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Captain Ethereum uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Captain Ethereum uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+6.19%
30 dienas$ 0-23.32%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Captain Ethereum (CAPTAIN)?

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Captain Ethereum (CAPTAIN) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Captain Ethereum cenas prognoze (USD)

Kāda būs Captain Ethereum (CAPTAIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Captain Ethereum (CAPTAIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Captain Ethereum prognozes.

Apskati Captain Ethereum cenas prognozi!

CAPTAIN uz vietējām valūtām

Captain Ethereum (CAPTAIN) tokenomika

Captain Ethereum (CAPTAIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CAPTAIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Captain Ethereum (CAPTAIN)

Kāda ir Captain Ethereum (CAPTAIN) vērtība šodien?
Reāllaika CAPTAIN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CAPTAIN uz USD cena?
Pašreizējā CAPTAIN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Captain Ethereum tirgus maksimums?
CAPTAIN tirgus maksimums ir $ 37.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CAPTAIN apjoms apgrozībā?
CAPTAIN apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija CAPTAIN vēsturiski augstākā cena?
CAPTAIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CAPTAIN vēsturiski zemākā cena?
CAPTAIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CAPTAIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CAPTAIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CAPTAIN šogad kāps augstāk?
CAPTAIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CAPTAIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:33:10 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

