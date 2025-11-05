BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Cap USD cena šodien ir 1 USD. Seko līdzi reāllaika CUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Cap USD cena šodien ir 1 USD. Seko līdzi reāllaika CUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CUSD

CUSD Cenas informācija

Kas ir CUSD

CUSD Tehniskais dokuments

CUSD Oficiālā tīmekļa vietne

CUSD Tokenomika

CUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Cap USD logotips

Cap USD Cena (CUSD)

Nav sarakstā

1 CUSD uz USD reāllaika cena:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Cap USD (CUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:24:15 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.987009
$ 0.987009$ 0.987009
24h zemākā
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24h augstākā

$ 0.987009
$ 0.987009$ 0.987009

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

+0.36%

-0.08%

-0.10%

-0.10%

Cap USD (CUSD) reāllaika cena ir $1. Pēdējo 24 stundu laikā CUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.987009 līdz augstākajai $ 1.012, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.17, savukārt zemākā - $ 0.947752.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CUSD ir mainījies par +0.36% pēdējā stundā, par -0.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Cap USD (CUSD) tirgus informācija

$ 221.26M
$ 221.26M$ 221.26M

--
----

$ 221.26M
$ 221.26M$ 221.26M

221.23M
221.23M 221.23M

221,234,047.2264402
221,234,047.2264402 221,234,047.2264402

Pašreizējais Cap USD tirgus maksimums ir $ 221.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CUSD apjoms apgrozībā ir 221.23M ar kopējo apjomu 221234047.2264402. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 221.26M.

Cap USD (CUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Cap USD uz USD bija $ -0.00090055179862.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Cap USD uz USD bija $ +0.0002220000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Cap USD uz USD bija $ -0.0032464000.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Cap USD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00090055179862-0.08%
30 dienas$ +0.0002220000+0.02%
60 dienas$ -0.0032464000-0.32%
90 dienas$ 0--

Kas ir Cap USD (CUSD)?

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Cap USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Cap USD (CUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Cap USD (CUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Cap USD prognozes.

Apskati Cap USD cenas prognozi!

CUSD uz vietējām valūtām

Cap USD (CUSD) tokenomika

Cap USD (CUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Cap USD (CUSD)

Kāda ir Cap USD (CUSD) vērtība šodien?
Reāllaika CUSD cena USD ir 1.0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CUSD uz USD cena?
Pašreizējā CUSD uz USD cena ir $ 1.0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Cap USD tirgus maksimums?
CUSD tirgus maksimums ir $ 221.26M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CUSD apjoms apgrozībā?
CUSD apjoms apgrozībā ir 221.23M USD.
Kāda bija CUSD vēsturiski augstākā cena?
CUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.17 USD apmērā.
Kāda bija CUSD vēsturiski zemākā cena?
CUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.947752 USD.
Kāds ir CUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CUSD šogad kāps augstāk?
CUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:24:15 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,987.00
$100,987.00$100,987.00

-2.12%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.03
$3,256.03$3,256.03

-7.16%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.23
$153.23$153.23

-5.10%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1961
$2.1961$2.1961

-3.76%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,987.00
$100,987.00$100,987.00

-2.12%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.03
$3,256.03$3,256.03

-7.16%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1961
$2.1961$2.1961

-3.76%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.23
$153.23$153.23

-5.10%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16200
$0.16200$0.16200

-1.17%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4847
$3.4847$3.4847

+2,223.13%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15261
$0.15261$0.15261

+894.85%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06668
$0.06668$0.06668

+89.00%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000646
$0.0000646$0.0000646

+57.56%