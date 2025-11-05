BiržaDEX+
Reāllaika CaoCao cena šodien ir 0.204684 USD. Seko līdzi reāllaika CAOCAO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CAOCAO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CAOCAO

CAOCAO Cenas informācija

Kas ir CAOCAO

CAOCAO Oficiālā tīmekļa vietne

CAOCAO Tokenomika

CAOCAO Cenas prognoze

CaoCao Cena (CAOCAO)

1 CAOCAO uz USD reāllaika cena:

$0.204684
-16.50%1D
CaoCao (CAOCAO) Tiešsaistes cenu diagramma
CaoCao (CAOCAO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.187102
24h zemākā
$ 0.310583
24h augstākā

$ 0.187102
$ 0.310583
$ 0.310583$ 0.310583

$ 0.310583
$ 0.063527
+5.68%

-16.59%

+193.22%

+193.22%

CaoCao (CAOCAO) reāllaika cena ir $0.204684. Pēdējo 24 stundu laikā CAOCAO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.187102 līdz augstākajai $ 0.310583, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CAOCAO visu laiku augstākā cena ir $ 0.310583, savukārt zemākā - $ 0.063527.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CAOCAO ir mainījies par +5.68% pēdējā stundā, par -16.59% pēdējo 24 stundu laikā un par +193.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CaoCao (CAOCAO) tirgus informācija

$ 6.24M
--
$ 6.24M
30.32M
30,323,824.657250535
Pašreizējais CaoCao tirgus maksimums ir $ 6.24M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CAOCAO apjoms apgrozībā ir 30.32M ar kopējo apjomu 30323824.657250535. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.24M.

CaoCao (CAOCAO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CaoCao uz USD bija $ -0.040736515258288.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CaoCao uz USD bija $ +0.1900014640.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CaoCao uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CaoCao uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.040736515258288-16.59%
30 dienas$ +0.1900014640+92.83%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir CaoCao (CAOCAO)?

A community-driven value token on BNB Smart Chain inspired by the legacy of Cao Cao and the Three Kingdoms era.

CaoCao (CAOCAO) is a value token deployed on the BNB Smart Chain and jointly issued by the “Three Kingdoms Community.” The project draws inspiration from the historical figure Cao Cao and the Wei Dynasty, symbolizing ambition, strategy, and legacy.

With a fixed supply of 50 million tokens and mechanisms such as liquidity provision, transaction fees, and token burns, CaoCao introduces a utility-focused ecosystem designed for long-term community growth. The token integrates cultural heritage with blockchain functionality, positioning itself as both a digital asset and a representation of collective vision.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CaoCao (CAOCAO) resurss

Oficiālā interneta vietne

CaoCao cenas prognoze (USD)

Kāda būs CaoCao (CAOCAO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CaoCao (CAOCAO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CaoCao prognozes.

Apskati CaoCao cenas prognozi!

CAOCAO uz vietējām valūtām

CaoCao (CAOCAO) tokenomika

CaoCao (CAOCAO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CAOCAO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CaoCao (CAOCAO)

Kāda ir CaoCao (CAOCAO) vērtība šodien?
Reāllaika CAOCAO cena USD ir 0.204684 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CAOCAO uz USD cena?
Pašreizējā CAOCAO uz USD cena ir $ 0.204684. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CaoCao tirgus maksimums?
CAOCAO tirgus maksimums ir $ 6.24M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CAOCAO apjoms apgrozībā?
CAOCAO apjoms apgrozībā ir 30.32M USD.
Kāda bija CAOCAO vēsturiski augstākā cena?
CAOCAO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.310583 USD apmērā.
Kāda bija CAOCAO vēsturiski zemākā cena?
CAOCAO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.063527 USD.
Kāds ir CAOCAO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CAOCAO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CAOCAO šogad kāps augstāk?
CAOCAO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CAOCAO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

