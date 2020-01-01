Calum (CALUM) tokenomika
Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions.
Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home.
Calum (CALUM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Calum (CALUM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Calum (CALUM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Calum (CALUM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CALUM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CALUM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CALUM tokenomiku, uzzini CALUM tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.