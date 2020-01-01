bXNF (BXNF) tokenomika

bXNF (BXNF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par bXNF (BXNF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
bXNF (BXNF) informācija

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://xenify.io
Tehniskais dokuments:
https://github.com/xenify-io/litepaper

bXNF (BXNF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos bXNF (BXNF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.11K
Kopējais apjoms:
$ 3.77M
Apjoms apgrozībā:
$ 407.74K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 47.29K
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.04
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01252311
Pašreizējā cena:
$ 0.01253947
bXNF (BXNF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

bXNF (BXNF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BXNF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BXNF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BXNF tokenomiku, uzzini BXNF tokena reāllaika cenu!

BXNF cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BXNF? Mūsu BXNF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

