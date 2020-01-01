BWED (BWED) tokenomika
$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem.
Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events.
$BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.
BWED (BWED) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BWED (BWED) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BWED (BWED) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BWED (BWED) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BWED tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BWED tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.