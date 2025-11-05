BiržaDEX+
Reāllaika Buy The News cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NEWS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEWS cenas tendenci MEXC.Reāllaika Buy The News cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NEWS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEWS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NEWS

NEWS Cenas informācija

Kas ir NEWS

NEWS Oficiālā tīmekļa vietne

NEWS Tokenomika

NEWS Cenas prognoze

Buy The News logotips

Buy The News Cena (NEWS)

Nav sarakstā

1 NEWS uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Buy The News (NEWS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:50:08 (UTC+8)

Buy The News (NEWS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.02%

-0.02%

Buy The News (NEWS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NEWS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEWS visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEWS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -0.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Buy The News (NEWS) tirgus informācija

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,737.089303
999,978,737.089303 999,978,737.089303

Pašreizējais Buy The News tirgus maksimums ir $ 6.38K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NEWS apjoms apgrozībā ir 999.98M ar kopējo apjomu 999978737.089303. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.38K.

Buy The News (NEWS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Buy The News uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Buy The News uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Buy The News uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Buy The News uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-18.13%
60 dienas$ 0-18.17%
90 dienas$ 0--

Kas ir Buy The News (NEWS)?

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Buy The News (NEWS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Buy The News cenas prognoze (USD)

Kāda būs Buy The News (NEWS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Buy The News (NEWS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Buy The News prognozes.

Apskati Buy The News cenas prognozi!

NEWS uz vietējām valūtām

Buy The News (NEWS) tokenomika

Buy The News (NEWS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEWS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Buy The News (NEWS)

Kāda ir Buy The News (NEWS) vērtība šodien?
Reāllaika NEWS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEWS uz USD cena?
Pašreizējā NEWS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Buy The News tirgus maksimums?
NEWS tirgus maksimums ir $ 6.38K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEWS apjoms apgrozībā?
NEWS apjoms apgrozībā ir 999.98M USD.
Kāda bija NEWS vēsturiski augstākā cena?
NEWS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NEWS vēsturiski zemākā cena?
NEWS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NEWS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEWS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NEWS šogad kāps augstāk?
NEWS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEWS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:50:08 (UTC+8)

Buy The News (NEWS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

