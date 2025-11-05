BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Bux The Rabbit cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BUX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Bux The Rabbit cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BUX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BUX

BUX Cenas informācija

Kas ir BUX

BUX Oficiālā tīmekļa vietne

BUX Tokenomika

BUX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Bux The Rabbit logotips

Bux The Rabbit Cena (BUX)

Nav sarakstā

1 BUX uz USD reāllaika cena:

--
----
-0.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Bux The Rabbit (BUX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:32:14 (UTC+8)

Bux The Rabbit (BUX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-0.88%

-45.86%

-45.86%

Bux The Rabbit (BUX) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BUX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BUX visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BUX ir mainījies par +0.21% pēdējā stundā, par -0.88% pēdējo 24 stundu laikā un par -45.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bux The Rabbit (BUX) tirgus informācija

$ 49.75K
$ 49.75K$ 49.75K

--
----

$ 49.75K
$ 49.75K$ 49.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Bux The Rabbit tirgus maksimums ir $ 49.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BUX apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 49.75K.

Bux The Rabbit (BUX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bux The Rabbit uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bux The Rabbit uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bux The Rabbit uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bux The Rabbit uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.88%
30 dienas$ 0-88.32%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Bux The Rabbit (BUX)?

Bux the rabbit is a memecoin with the main goal to provide an honest, transparent and fun memecoin to the cryptocurrency space. We launched with 80% in the liquidity pool, and the remaining tokens vested to provide a fair chance to all investors. In the memecoin space there is not yet a rabbit token that has succeeded, and our goal is to change that through memes, community building and accesibility to $BUX.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bux The Rabbit (BUX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bux The Rabbit cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bux The Rabbit (BUX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bux The Rabbit (BUX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bux The Rabbit prognozes.

Apskati Bux The Rabbit cenas prognozi!

BUX uz vietējām valūtām

Bux The Rabbit (BUX) tokenomika

Bux The Rabbit (BUX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BUX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bux The Rabbit (BUX)

Kāda ir Bux The Rabbit (BUX) vērtība šodien?
Reāllaika BUX cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BUX uz USD cena?
Pašreizējā BUX uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bux The Rabbit tirgus maksimums?
BUX tirgus maksimums ir $ 49.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BUX apjoms apgrozībā?
BUX apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BUX vēsturiski augstākā cena?
BUX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BUX vēsturiski zemākā cena?
BUX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BUX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BUX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BUX šogad kāps augstāk?
BUX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BUX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:32:14 (UTC+8)

Bux The Rabbit (BUX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,167.18
$101,167.18$101,167.18

-1.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,275.25
$3,275.25$3,275.25

-6.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2129
$2.2129$2.2129

-3.03%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,167.18
$101,167.18$101,167.18

-1.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,275.25
$3,275.25$3,275.25

-6.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.52
$154.52$154.52

-4.31%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2129
$2.2129$2.2129

-3.03%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16260
$0.16260$0.16260

-0.81%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6236
$2.6236$2.6236

+1,649.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.18998
$0.18998$0.18998

+1,138.46%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000164
$0.000000000164$0.000000000164

+90.69%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000672
$0.0000672$0.0000672

+63.90%