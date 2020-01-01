Buttercat (BUTT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Buttercat (BUTT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Buttercat (BUTT) informācija

Buttercat is a meme coin built on the Solana network, characterized by its theme of a cat made entirely out of butter. This meme coin follows the cat meta but stands out because of its unique and entertaining narrative, revolving around a butter cat. The project includes various kinds of memes, humor and creativity. Buttercat aims to engage the community with its playful concept, making it a memorable meme coin.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.buttercatsol.com/

Buttercat (BUTT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Buttercat (BUTT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 29.69K
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1000.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 29.69K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00966505
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001561
Pašreizējā cena:
$ 0
Buttercat (BUTT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Buttercat (BUTT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BUTT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BUTT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BUTT tokenomiku, uzzini BUTT tokena reāllaika cenu!

BUTT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BUTT? Mūsu BUTT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.