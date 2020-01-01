Busy (BUSY) tokenomika
Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs.
Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake.
The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.
Busy (BUSY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Busy (BUSY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Busy (BUSY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Busy (BUSY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BUSY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BUSY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BUSY tokenomiku, uzzini BUSY tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.