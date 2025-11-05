BiržaDEX+
Reāllaika Bush Ripper cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika $RIPPER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati $RIPPER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par $RIPPER

$RIPPER Cenas informācija

Kas ir $RIPPER

$RIPPER Oficiālā tīmekļa vietne

$RIPPER Tokenomika

$RIPPER Cenas prognoze

Bush Ripper Cena ($RIPPER)

1 $RIPPER uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.10%1D
Bush Ripper ($RIPPER) Tiešsaistes cenu diagramma
Bush Ripper ($RIPPER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-10.18%

-21.05%

-21.05%

Bush Ripper ($RIPPER) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā $RIPPER tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. $RIPPER visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā $RIPPER ir mainījies par +0.34% pēdējā stundā, par -10.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bush Ripper ($RIPPER) tirgus informācija

$ 32.52K
$ 32.52K$ 32.52K

--
----

$ 32.52K
$ 32.52K$ 32.52K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pašreizējais Bush Ripper tirgus maksimums ir $ 32.52K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. $RIPPER apjoms apgrozībā ir 420.69B ar kopējo apjomu 420690000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 32.52K.

Bush Ripper ($RIPPER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bush Ripper uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bush Ripper uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bush Ripper uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bush Ripper uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.18%
30 dienas$ 0-34.12%
60 dienas$ 0-40.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir Bush Ripper ($RIPPER)?

Bush ripper is a Matt Furie character shared on his Instagram with the name “Bush Ripper” in 2023 then placed into the Cortex Vortex comic in 2025.

The purpose is to grow a community with the goal of highlighting environmental issues and giving back to support them. Linking to the “bush” in his name. To be able to thrive his character must project the greenery.

We will be contacting green projects as we get bigger as it allows us to get in contact with these businesses and charities.

In the future the utility will be $RIPPER tokens in wallets setup for these charities, all visible and transparent

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bush Ripper ($RIPPER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Bush Ripper cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bush Ripper ($RIPPER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bush Ripper ($RIPPER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bush Ripper prognozes.

Apskati Bush Ripper cenas prognozi!

$RIPPER uz vietējām valūtām

Bush Ripper ($RIPPER) tokenomika

Bush Ripper ($RIPPER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par $RIPPER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bush Ripper ($RIPPER)

Kāda ir Bush Ripper ($RIPPER) vērtība šodien?
Reāllaika $RIPPER cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā $RIPPER uz USD cena?
Pašreizējā $RIPPER uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bush Ripper tirgus maksimums?
$RIPPER tirgus maksimums ir $ 32.52K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir $RIPPER apjoms apgrozībā?
$RIPPER apjoms apgrozībā ir 420.69B USD.
Kāda bija $RIPPER vēsturiski augstākā cena?
$RIPPER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija $RIPPER vēsturiski zemākā cena?
$RIPPER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir $RIPPER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu $RIPPER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai $RIPPER šogad kāps augstāk?
$RIPPER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati $RIPPER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Bush Ripper ($RIPPER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

