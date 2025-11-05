BiržaDEX+
Reāllaika Burn On Bags cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BURN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BURN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Burn On Bags cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BURN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BURN cenas tendenci MEXC.

Burn On Bags logotips

Burn On Bags Cena (BURN)

Nav sarakstā

1 BURN uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Burn On Bags (BURN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:31:40 (UTC+8)

Burn On Bags (BURN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-4.32%

-21.47%

-21.47%

Burn On Bags (BURN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BURN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BURN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BURN ir mainījies par -0.26% pēdējā stundā, par -4.32% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.47% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Burn On Bags (BURN) tirgus informācija

$ 14.87K
$ 14.87K$ 14.87K

--
----

$ 14.87K
$ 14.87K$ 14.87K

825.58M
825.58M 825.58M

825,579,980.1775028
825,579,980.1775028 825,579,980.1775028

Pašreizējais Burn On Bags tirgus maksimums ir $ 14.87K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BURN apjoms apgrozībā ir 825.58M ar kopējo apjomu 825579980.1775028. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.87K.

Burn On Bags (BURN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Burn On Bags uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Burn On Bags uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Burn On Bags uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Burn On Bags uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.32%
30 dienas$ 0-70.66%
60 dienas$ 0+46.55%
90 dienas$ 0--

Kas ir Burn On Bags (BURN)?

Let's burn some bags.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Burn On Bags (BURN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Burn On Bags cenas prognoze (USD)

Kāda būs Burn On Bags (BURN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Burn On Bags (BURN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Burn On Bags prognozes.

Apskati Burn On Bags cenas prognozi!

BURN uz vietējām valūtām

Burn On Bags (BURN) tokenomika

Burn On Bags (BURN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BURN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Burn On Bags (BURN)

Kāda ir Burn On Bags (BURN) vērtība šodien?
Reāllaika BURN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BURN uz USD cena?
Pašreizējā BURN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Burn On Bags tirgus maksimums?
BURN tirgus maksimums ir $ 14.87K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BURN apjoms apgrozībā?
BURN apjoms apgrozībā ir 825.58M USD.
Kāda bija BURN vēsturiski augstākā cena?
BURN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BURN vēsturiski zemākā cena?
BURN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BURN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BURN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BURN šogad kāps augstāk?
BURN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BURN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:31:40 (UTC+8)

Burn On Bags (BURN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

