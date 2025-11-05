BiržaDEX+
Reāllaika Burger Money cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BURGERS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BURGERS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BURGERS

BURGERS Cenas informācija

Kas ir BURGERS

BURGERS Oficiālā tīmekļa vietne

BURGERS Tokenomika

BURGERS Cenas prognoze

Burger Money Cena (BURGERS)

1 BURGERS uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.80%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Burger Money (BURGERS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:31:31 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000162
$ 0.00000162$ 0.00000162

$ 0
$ 0$ 0

-2.11%

-10.15%

-2.60%

-2.60%

Burger Money (BURGERS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BURGERS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BURGERS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00000162, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BURGERS ir mainījies par -2.11% pēdējā stundā, par -10.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Burger Money (BURGERS) tirgus informācija

$ 51.40K
$ 51.40K$ 51.40K

--
----

$ 51.40K
$ 51.40K$ 51.40K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Pašreizējais Burger Money tirgus maksimums ir $ 51.40K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BURGERS apjoms apgrozībā ir 91.63B ar kopējo apjomu 91633357230.0502. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 51.40K.

Burger Money (BURGERS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Burger Money uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Burger Money uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Burger Money uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Burger Money uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.15%
30 dienas$ 0+6.11%
60 dienas$ 0-21.10%
90 dienas$ 0--

Kas ir Burger Money (BURGERS)?

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Burger Money (BURGERS) resurss

Oficiālā interneta vietne

Burger Money cenas prognoze (USD)

Kāda būs Burger Money (BURGERS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Burger Money (BURGERS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Burger Money prognozes.

Apskati Burger Money cenas prognozi!

BURGERS uz vietējām valūtām

Burger Money (BURGERS) tokenomika

Burger Money (BURGERS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BURGERS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Burger Money (BURGERS)

Kāda ir Burger Money (BURGERS) vērtība šodien?
Reāllaika BURGERS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BURGERS uz USD cena?
Pašreizējā BURGERS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Burger Money tirgus maksimums?
BURGERS tirgus maksimums ir $ 51.40K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BURGERS apjoms apgrozībā?
BURGERS apjoms apgrozībā ir 91.63B USD.
Kāda bija BURGERS vēsturiski augstākā cena?
BURGERS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00000162 USD apmērā.
Kāda bija BURGERS vēsturiski zemākā cena?
BURGERS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BURGERS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BURGERS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BURGERS šogad kāps augstāk?
BURGERS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BURGERS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:31:31 (UTC+8)

Burger Money (BURGERS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

