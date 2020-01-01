Bunnie ($BUN) tokenomika

Bunnie ($BUN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Bunnie ($BUN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Bunnie ($BUN) informācija

Bunnie is a meme token on the Solana Blockchain, specifically focussed on outlining the adventures of Bunnie who is a character and one of many that live in the BunVerse. this project will establish the BunVerse and will introduce new characters and new tokens which can be listed in the future. Of particular importance is the introduction of original art which is differentiated from other memes which use AI generation

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://bunnieonsol.co/

Bunnie ($BUN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Bunnie ($BUN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.93K
$ 10.93K
Kopējais apjoms:
$ 986.68M
$ 986.68M
Apjoms apgrozībā:
$ 986.68M
$ 986.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.93K
$ 10.93K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00582441
$ 0.00582441
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Bunnie ($BUN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Bunnie ($BUN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $BUN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $BUN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $BUN tokenomiku, uzzini $BUN tokena reāllaika cenu!

$BUN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $BUN? Mūsu $BUN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.