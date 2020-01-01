Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomika
Amidst the IBS token surge, a clank.fun meme emerged as a hero. Bumshaft, born as a playful twist on Dickbutt, has grown into a phenomenon. It's gearing up for an upcoming 3,333 PFP NFT collection that blends top-tier art, vibes, and a cute, friendly face adored by many. Offered as a free mint to active participants it aims to unite the clanker ecosystem, with ambitions to have thousands of Bumshaft PFPs across socials, showcasing the ecosystem's strength
Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Bumshaft (BUMSHAFT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BUMSHAFT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BUMSHAFT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BUMSHAFT tokenomiku, uzzini BUMSHAFT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.