Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community.
bullish (BULLISH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
bullish (BULLISH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BULLISH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BULLISH tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.