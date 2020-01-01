bullish (BULLISH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par bullish (BULLISH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
bullish (BULLISH) informācija

Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.bullishcoin.xyz/

bullish (BULLISH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos bullish (BULLISH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 32.13K
Kopējais apjoms:
$ 999.98M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.98M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 32.13K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0024444
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
bullish (BULLISH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

bullish (BULLISH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BULLISH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BULLISH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BULLISH tokenomiku, uzzini BULLISH tokena reāllaika cenu!

BULLISH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BULLISH? Mūsu BULLISH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.