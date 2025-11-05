BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Built on Nothing cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BON cenas tendenci MEXC.Reāllaika Built on Nothing cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BON uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BON cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BON

BON Cenas informācija

Kas ir BON

BON Oficiālā tīmekļa vietne

BON Tokenomika

BON Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Built on Nothing logotips

Built on Nothing Cena (BON)

Nav sarakstā

1 BON uz USD reāllaika cena:

$0.00012914
$0.00012914$0.00012914
-5.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Built on Nothing (BON) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:31:00 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-6.31%

-20.23%

-20.23%

Built on Nothing (BON) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BON tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BON visu laiku augstākā cena ir $ 0.0019941, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BON ir mainījies par +0.29% pēdējā stundā, par -6.31% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Built on Nothing (BON) tirgus informācija

$ 107.33K
$ 107.33K$ 107.33K

--
----

$ 128.73K
$ 128.73K$ 128.73K

833.20M
833.20M 833.20M

999,320,416.10478
999,320,416.10478 999,320,416.10478

Pašreizējais Built on Nothing tirgus maksimums ir $ 107.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BON apjoms apgrozībā ir 833.20M ar kopējo apjomu 999320416.10478. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 128.73K.

Built on Nothing (BON) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Built on Nothing uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Built on Nothing uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Built on Nothing uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Built on Nothing uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.31%
30 dienas$ 0-57.08%
60 dienas$ 0-75.74%
90 dienas$ 0--

Kas ir Built on Nothing (BON)?

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Built on Nothing (BON) resurss

Oficiālā interneta vietne

Built on Nothing cenas prognoze (USD)

Kāda būs Built on Nothing (BON) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Built on Nothing (BON) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Built on Nothing prognozes.

Apskati Built on Nothing cenas prognozi!

BON uz vietējām valūtām

Built on Nothing (BON) tokenomika

Built on Nothing (BON) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BON tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Built on Nothing (BON)

Kāda ir Built on Nothing (BON) vērtība šodien?
Reāllaika BON cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BON uz USD cena?
Pašreizējā BON uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Built on Nothing tirgus maksimums?
BON tirgus maksimums ir $ 107.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BON apjoms apgrozībā?
BON apjoms apgrozībā ir 833.20M USD.
Kāda bija BON vēsturiski augstākā cena?
BON sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0019941 USD apmērā.
Kāda bija BON vēsturiski zemākā cena?
BON sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BON tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BON tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BON šogad kāps augstāk?
BON cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BON cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:31:00 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,135.95
$101,135.95$101,135.95

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,269.16
$3,269.16$3,269.16

-6.78%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.16
$154.16$154.16

-4.53%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2096
$2.2096$2.2096

-3.17%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,135.95
$101,135.95$101,135.95

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,269.16
$3,269.16$3,269.16

-6.78%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.16
$154.16$154.16

-4.53%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2096
$2.2096$2.2096

-3.17%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16230
$0.16230$0.16230

-0.99%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.5408
$2.5408$2.5408

+1,593.86%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.16001
$0.16001$0.16001

+943.08%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000165
$0.000000000165$0.000000000165

+91.86%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%