Reāllaika Bucket Protocol BUCK Stablecoin cena šodien ir 1.006 USD. Seko līdzi reāllaika BUCK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BUCK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BUCK

BUCK Cenas informācija

Kas ir BUCK

BUCK Tehniskais dokuments

BUCK Oficiālā tīmekļa vietne

BUCK Tokenomika

BUCK Cenas prognoze

Bucket Protocol BUCK Stablecoin logotips

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Cena (BUCK)

Nav sarakstā

1 BUCK uz USD reāllaika cena:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:25 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.980477
$ 0.980477$ 0.980477
24h zemākā
$ 1.02
$ 1.02$ 1.02
24h augstākā

$ 0.980477
$ 0.980477$ 0.980477

$ 1.02
$ 1.02$ 1.02

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0.000978
$ 0.000978$ 0.000978

+1.10%

+0.83%

+0.73%

+0.73%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) reāllaika cena ir $1.006. Pēdējo 24 stundu laikā BUCK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.980477 līdz augstākajai $ 1.02, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BUCK visu laiku augstākā cena ir $ 1.23, savukārt zemākā - $ 0.000978.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BUCK ir mainījies par +1.10% pēdējā stundā, par +0.83% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) tirgus informācija

$ 29.47M
$ 29.47M$ 29.47M

--
----

$ 29.47M
$ 29.47M$ 29.47M

29.55M
29.55M 29.55M

29,545,123.92821061
29,545,123.92821061 29,545,123.92821061

Pašreizējais Bucket Protocol BUCK Stablecoin tirgus maksimums ir $ 29.47M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BUCK apjoms apgrozībā ir 29.55M ar kopējo apjomu 29545123.92821061. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.47M.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Bucket Protocol BUCK Stablecoin uz USD bija $ +0.00827661.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Bucket Protocol BUCK Stablecoin uz USD bija $ +0.0075865478.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Bucket Protocol BUCK Stablecoin uz USD bija $ +0.0068649440.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Bucket Protocol BUCK Stablecoin uz USD bija $ +0.0071111423716349.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00827661+0.83%
30 dienas$ +0.0075865478+0.75%
60 dienas$ +0.0068649440+0.68%
90 dienas$ +0.0071111423716349+0.71%

Kas ir Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)?

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Bucket Protocol BUCK Stablecoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Bucket Protocol BUCK Stablecoin prognozes.

Apskati Bucket Protocol BUCK Stablecoin cenas prognozi!

BUCK uz vietējām valūtām

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) tokenomika

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BUCK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Kāda ir Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) vērtība šodien?
Reāllaika BUCK cena USD ir 1.006 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BUCK uz USD cena?
Pašreizējā BUCK uz USD cena ir $ 1.006. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Bucket Protocol BUCK Stablecoin tirgus maksimums?
BUCK tirgus maksimums ir $ 29.47M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BUCK apjoms apgrozībā?
BUCK apjoms apgrozībā ir 29.55M USD.
Kāda bija BUCK vēsturiski augstākā cena?
BUCK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.23 USD apmērā.
Kāda bija BUCK vēsturiski zemākā cena?
BUCK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.000978 USD.
Kāds ir BUCK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BUCK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BUCK šogad kāps augstāk?
BUCK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BUCK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:25 (UTC+8)

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

