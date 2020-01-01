Browser DAO (BROWSER) tokenomika

Browser DAO (BROWSER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Browser DAO (BROWSER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Browser DAO (BROWSER) informācija

Empowering autonomous browser agents on Solana

Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy.

$BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation.

The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://browser.icu
Tehniskais dokuments:
https://browser.icu/tokenomics

Browser DAO (BROWSER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Browser DAO (BROWSER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 20.39K
$ 20.39K$ 20.39K
Kopējais apjoms:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.73M
$ 999.73M$ 999.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.39K
$ 20.39K$ 20.39K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00062432
$ 0.00062432$ 0.00062432
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00001113
$ 0.00001113$ 0.00001113
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Browser DAO (BROWSER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Browser DAO (BROWSER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BROWSER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BROWSER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BROWSER tokenomiku, uzzini BROWSER tokena reāllaika cenu!

BROWSER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BROWSER? Mūsu BROWSER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.