Reāllaika Brotherhood cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BOG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BOG

BOG Cenas informācija

BOG Oficiālā tīmekļa vietne

BOG Tokenomika

BOG Cenas prognoze

Brotherhood logotips

Brotherhood Cena (BOG)

Nav sarakstā

1 BOG uz USD reāllaika cena:

--
----
-2.70%1D
USD
Brotherhood (BOG) Tiešsaistes cenu diagramma
Brotherhood (BOG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

-2.66%

+9.42%

+9.42%

Brotherhood (BOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BOG visu laiku augstākā cena ir $ 0.00474994, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BOG ir mainījies par -0.50% pēdējā stundā, par -2.66% pēdējo 24 stundu laikā un par +9.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Brotherhood (BOG) tirgus informācija

$ 12.94K
$ 12.94K$ 12.94K

--
----

$ 12.94K
$ 12.94K$ 12.94K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Pašreizējais Brotherhood tirgus maksimums ir $ 12.94K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BOG apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999999.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.94K.

Brotherhood (BOG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Brotherhood uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Brotherhood uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Brotherhood uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Brotherhood uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.66%
30 dienas$ 0-94.88%
60 dienas$ 0-97.91%
90 dienas$ 0--

Kas ir Brotherhood (BOG)?

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē.

Brotherhood (BOG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Brotherhood cenas prognoze (USD)

Kāda būs Brotherhood (BOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Brotherhood (BOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Brotherhood prognozes.

Apskati Brotherhood cenas prognozi!

BOG uz vietējām valūtām

Brotherhood (BOG) tokenomika

Brotherhood (BOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BOG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Brotherhood (BOG)

Kāda ir Brotherhood (BOG) vērtība šodien?
Reāllaika BOG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BOG uz USD cena?
Pašreizējā BOG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Brotherhood tirgus maksimums?
BOG tirgus maksimums ir $ 12.94K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BOG apjoms apgrozībā?
BOG apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija BOG vēsturiski augstākā cena?
BOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00474994 USD apmērā.
Kāda bija BOG vēsturiski zemākā cena?
BOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BOG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BOG šogad kāps augstāk?
BOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
