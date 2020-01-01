Brokoli (BRKL) tokenomika
Brokoli (BRKL) informācija
Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations.
Brokoli (BRKL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Brokoli (BRKL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Brokoli (BRKL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Brokoli (BRKL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BRKL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BRKL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BRKL tokenomiku, uzzini BRKL tokena reāllaika cenu!
BRKL cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BRKL? Mūsu BRKL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.