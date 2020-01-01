BROKIE AI ($BROKIE) tokenomika
BROKIE AI ($BROKIE) informācija
The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space.
$BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!
BROKIE AI ($BROKIE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BROKIE AI ($BROKIE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BROKIE AI ($BROKIE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BROKIE AI ($BROKIE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $BROKIE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $BROKIE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $BROKIE tokenomiku, uzzini $BROKIE tokena reāllaika cenu!
$BROKIE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $BROKIE? Mūsu $BROKIE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.